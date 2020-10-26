Рожкова раскритиковала перераспределение полномочий в Нацбанке (обновлено)

Решение правление Национального банка Украины об изменении организационной структуры центробанка не соответствует мировым практикам, разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия беспристрастных решений.

Об этом в Facebook написала замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, такое решение разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Национальным банком по-настоящему беспристрастных решений. И наконец, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах. Напомню, эта трансформация проводилась с учетом требований МВФ", – заявила она.

"Я и Екатерина голосовали против. Я отметил в протоколе, что это может оказать негативное влияние на сотрудничество с МВФ. Решение принято очень сомнительным способом и нарушает принципы построения оргструктуры НБУ, которые разрабатывались в 14-15 годах вместе с МВФ", – в свою очередь написал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в Twitter.

Как сообщалось, на минувшей неделе правление Национального банка приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения Рожковой, передав значительную часть ее полномочий непостредственно главе НБЦ Кириллу Шевченко.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.