Пограничники задержали первую партию контрабандных iPhone 12. ФОТО

Пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможни обнаружили 5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max в международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники Львовского отряда не допустили перемещения через границу первой в этом году небольшой партии незадекларированных смартфонов нового поколения", - сообщает Госпогранслужба.

В международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто марки "Мерседес", которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину, пограничники обнаружили 5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max.

Товар передали работникам таможни. Сумма оценки этой контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 тысяч гривен, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости данной модели в Украине.

"Серые" продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тыс грн, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь до 60 тыс. грн.



Как сообщал БизнесЦензор, 13 октября Apple представила новый iPhone 12.