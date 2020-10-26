Телеком-оператор Vega сократил доход на 18%

Крупный украинский телеком-оператор Vega по итогам января-сентября 2020 года получил 412 млн грн чистого дохода, что на 18,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Показатель EBITDA сократился на 37,1% и составил 96,5 млн грн по сравнению с показателями, обнародованными компанией в третьем квартале 2019 года, сообщает Интерфакс-Украина.

В компании подчеркивают, что такое снижение EBITDA обусловлено временным снижением активности значительного сегмента B2B клиентов под влиянием весьма жестких мер противодействия пандемии и соответствующих карантинных ограничений, что привело к уменьшению объемов потребления телеком-услуг на предприятиях и в офисах.

В январе-сентябре 2020 года на 11 процентных пунктов - до 386,4 млн грн возросла доля дохода от предоставления телекоммуникационных услуг.

От услуг VoIP телефонии оператор получил 63,8 млн грн, что на 42% больше чем в прошлом году. "Такой рост обусловлен привлечением новых клиентов, увеличением объемов потребления среди существующих клиентов, а также устойчивым трендом перехода традиционной телефонии в формат VoIP и перевода сетевых сервисов на оптику", - отметили в пресс- службе оператора.

В Vega также отмечают постоянный рост доходов от интернет-услуг по современным оптоволоконным технологиям (FTTx, GPON): по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2019 года они выросли на 10% - до 106,7 млн грн.

"Ситуация с карантином вернула мир к ускорению процессов цифровой трансформации. Просмотр видео онлайн, веб-конференция, дистанционное обучение – все это значительно увеличило потребности потребителей в высокой скорости и надежности подключения, поэтому мы и дальше активно модернизируем телекоммуникационные каналы, вводим в эксплуатацию новые оптоволоконные сети Gigabit по современной технологии GPON", - отмечает генеральный директор Vega Мурат Чинар.

Капитальные инвестиции Vega за девять месяцев 2020 года составили около 50 млн грн (59,3 млн грн в январе-сентябре 2019 года). Значительная часть средств была направлена на развитие сетей интернет-доступа на скорости 1Гб/с.

Как отмечается в сообщении оператора, сегодня уже более 30 тыс. домохозяйств Киева, Днепра, Одессы и Львова имеют доступ к услуге гигабитного оптического интернета GPON от Vega.

За отчетный период компания перечислила 86,1 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Заботясь о здоровье работников и абонентов оператор направил на обеспечение противоэпидемическими средствами более 1,2 млн грн.

Vega по итогам 2019 года получил 661 млн грн чистого дохода, что на 3% больше, чем за 2018 год, показатель EBITDA достиг 192,2 млн грн, что на 17% больше прошлогоднего показателя, а число пользователей высокоскоростного оптического интернета увеличилось в 1,5 раза.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова.

На сегодня Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест".