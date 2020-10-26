Кабмин назначил временную главу Строительной инспекции
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Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Ирину Король.
Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Ранее Король занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ.
Как пишет Интерфакс-Украина, по итогам 2019 года Король получила 202,9 тыс грн заработной платы в Вышгородском горсовете, а также 77,6 тыс грн в ГАСИ.
Джерело: Интерфакс-Украина