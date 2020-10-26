Китай ввел санкции против крупнейших американских оружейных компаний

Китай решил ввести санкции против американских оборонных компания Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon из-за продажи американского оружия Тайваню.

Об этом на брифинге заявил представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, передает Интерфакс-Украина.

"Чтобы защитить государственные интересы, Китай решил предпринять необходимые меры и ввести санкции против физических лиц и американских предприятий, имеющих отношение к продаже Тайваню оружия, в том числе против Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon", – сказал Чжао Лицзянь.

Ранее США одобрили поставку партии вооружения на Тайвань на сумму $1,8 млрд. По данным Пентагона, сделка включает поставку, среди прочего, ракетного вооружения, датчиков обнаружения и артиллерийское вооружение. Тайваню, в частности, будут поставлены 135 высокоточных крылатых ракет, передвижные реактивные ракетные установки, а также модули воздушной разведки, которыми можно оснащать истребители.