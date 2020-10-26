"Нафтогаз" повысил цену на газ для производителей тепла на 25%

НАК "Нафтогаз Украины" в октябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,37 грн за куб. м, что на 24,8% выше цены газа в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"В октябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" сообщает, что за период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли, по сравнению с сентябрьскими ценами, на 26% из-за повышения спроса.

"Однако, благодаря значительным запасам в поземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%", - говорится в сообщении

"Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа.