Пассажиропоток аэропорта "Херсон" с начала года сократился до 52 тысяч человек

Пассажиропоток аэропорта "Херсон" с начала текущего года составил 52 387 человек.

Об этом в интервью газете "Новый день" рассказал директор аэропорта "Херсон" Виталий Кучерук, передает ЦТС.

С начала года на счету авиакомпании Turkish airlines 87 рейсов из Херсона и 17 тыс. перевезенных пассажиров. Авиакомпания Ryanаir с начала года выполнила 37 рейсов и перевезла 9 тыс. пассажиров, Sky Up - осуществила 25 рейсов и перевезла 5,54 тыс. пассажиров, МАУ и Windrose - выполнили 76 рейсов и перевезли 7 тыс. пассажиров.

Чартеры составили 55 рейсов (7 807 пассажиров), спецрейсы ГСЧС, Минобороны и других - 15 рейсов.

"В целом пассажиропоток в 2020 году составил всего 52 387 человек. Поэтому будет хорошо, если до конца года дотянем по крайней мере до сотни тысяч. Где уж там думать о 350 тыс.", - заявил директор аэропорта.

Также руководитель авиапредприятия уточнил, что на данный момент в Херсон летают только две авиакомпании - Turkish Аirlines (два еженедельных рейса из Стамбула) и Windrose (5 рейсов в Киев).

Ранее сообщалось, что 24 октября ирландский лоукостер Ryanair открыл продажи билетов на рейсы из Херсона по двум польским направлениям. Выполнение рейсов Херсон-Краков начнется с 30 марта 2021 года, а рейсы Херсон-Катовице стартуют с 28 марта. Сообщается, что на следующий год аэропорт полностью освободил ирландскую компанию от уплаты аэропортовых сборов.

"Мы ценим партнерство с этим перевозчиком и всячески его стимулируем. Например, Ryanаir полностью освободили от уплаты за аэропортовые услуги и сборы на 2021 год", - отметил директор аэропорта.