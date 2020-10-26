Судно для завершения строительства "Северного потока" возвращается в Германию

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трехнедельного пребывания вблизи Калининграда отошло от места стоянки и движется на запад.

Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования морских судов, передает Интерфакс.

Пунктом назначения экипаж указал германский порт Мукран, где судно находилось с мая по октябрь. В Мукране находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2".

Сейчас судно идет мимо берегов Польши, мимо Гданьска. Аналогичным курсом сейчас движутся и вспомогательные суда "Умка" и "Финвал".

По словам собеседника агентства в морской отрасли Калининградской области, в районе Калининграда "Академик Черский" и отряд специальных судов проводили тренировки на шельфе Балтийского моря для дальнейшего ведения подводных работ на трубопроводе "Северный поток 2".

Экипажи судов проводили так называемое слаживание и тренировки по совместному маневрированию, ведению работ по укладке подводного трубопровода.

Как сообщалось, на прошлой неделе зампред правления ПАО "Газпром", гендиректор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова заявила, что "сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке".

Хотя еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в ближайшем будущем.

В начале года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.