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Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве

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Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве
Суд открыл производство по делу о банкротстве госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" по инициативе самого же завода в порядке ч. 6 ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Николаевской области принял 16 октября, передает Finbalance.

Норма, на которую ссылается руководство предприятия, предусматривает, что должник обязан в месячный срок обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами (угроза неплатежеспособности), и в других случаях, предусмотренных кодексом.

По данным госреестра, основателем госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" является госконцерн "Укроборонпром".

Как сообщалось, в июле 2019 года "Укроборонпром" перечислил в качестве финансовой помощи госпредприятию "Николаевский судостроительный завод" 54,8 млн грн для погашения задолженности по заработной плате.

Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда.

Джерело:  Finbalance
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Топ коментарі

  • Ostap Bender c683cd52
    Новинский убил ещё и Николаевский «Океан», где гендиректором числился его холоп Вася Федин, а потом и Федак (оба быковали на Херсонском судозаводе) - по огромной просьбе российских собственников.
  • Кирилл К 554e2938
    Вы путаете черноморский с 61 коммунара (ныне николаевский судостроительный). Новинский убил черноморский и хсз.
  • Alex Lagun 81d8c526
    Черноморский завод убили российские бизнесмены братья Чуркины, по заданию *****
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