Загруженность киевского метро из-за коронавируса упала вдвое

Загруженность Киевского метрополитена упала до 40% от максимально возможного пассажиропотока, тогда как до начала пандемии коронавируса столичное метро было загружено на 90%.

Об этом во время онлайн-конференции заявила заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон, передает УНИАН.

"Сейчас конкретно пассажиропоток упал, пандемия, людей ездит меньше. Мы не загружены процентов на 60, можно еще загружать. Но до пандемии метрополитен работал на 90%. При возможности перевозки 2 миллионов пассажиров мы в некоторые пиковые моменты – засыпало снегом, люди оставили машины и пришли все в метро – мы перевозили 1,7-1,8 миллиона, и это очень чувствовалось", – сказала Макогон.

Она добавила, что минимальный интервал между поездами в пиковые часы в столичном метрополитене составляет 90 секунд.

"И это не наша гордость, а критическая необходимость, так как даже при том, что пассажиропоток упал, он остается достаточно высоким. Есть такой фактор загруженности, когда пассажиропоток делится на количество станций. Он у нас один из самых высоких в Европе точно. Среди средних метрополитенов мы будем в топе, потому что того количества станций, которые есть в Киеве, не хватает", – сказала Макогон.