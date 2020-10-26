"Укртрансбезопасность" начислила за неделю 2 миллиона штрафов за перегруз

Инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией в течение 19-25 октября 2020 года проверили более 20 тыс. транспортных средств, составив 306 актов нарушения габаритно-весовых параметров, и начислили почти 2,2 млн грн платы за перегруз.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, также по всей стране продолжается работа по обустройству комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").

"К концу года совместно с "Укравтодором" и "Укринфрапроектом" мы оборудуем более 40 таких автоматических "инспекторов" WIM на дорогах", - отметил Криклий.

Лидерами среди регионов, где начислено больше всего платы за проезд по результатам прошлой недели, стали Одесская, Донецкая и Херсонская области.

Вместе с тем в течение 19-25 октября по сравнению с предыдущей неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Ивано-Франковской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Ривненской, Харьковской и Черниговской областях.

Топ-3 нарушителей за прошлую неделю:

авто MAN(перевозчик – Хмесшунов В.В.), следовавшее по автодороге М-14 с перегрузом на 36% и общим весом 54,38 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 7 830 евро;

авто Volvo (перевозчик – Мудрак С.А.), следовавшее по автодороге Н-12 с перегрузом на 28% и общим весом 51,25 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 3 192,72 евро;

авто DAF (перевозчик – представительство Петрушин М.В.), следовавшее по автодороге М-06 с перегрузом на 45% и общим весом 57,87 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 609 евро;

Ранее сообщалось, что инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией за январь-сентябрь 2020 года проверили более 500 тыс. транспортных средств, составили около 10,5 тыс. актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислили почти 100 млн грн платы за перегруз.