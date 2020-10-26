Авиакомпания El Al возобновила рейсы из Тель-Авива в Киев

Авиакомпания El Al (Израиль) 26 октября возобновила выполнение рейсов Тель-Авив-Киев.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Перелеты будут выполняться пять раз в неделю - ежедневно кроме пятницы и субботы. Однако в первую неделю израильская авиакомпания совершит всего три перелета - в понедельник, среду и воскресенье.

Расписание является единым для всех дней недели. Из Тель-Авива самолет El Al будет вылетать в 11:15 и прилетать в Киев в 14:40. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Из Киева El Al будет вылетать в 16:00 с прилетом в Тель-Авив в 19:15. Время в пути составит 3 часа 15 минут.

Авиакомпания указала в расписании, что намерена выполнять рейсы в Киев на среднемагистральным самолете Boeing 737-900ER. В компоновке El Al он может перевозить 16 пассажиров в бизнес-классе и 159 человек в эконом-классе.

В то же время следует учитывать, что Израиль запрещает въезд иностранцам в страну с целью туризма. При этом, граждане Израиля могут вылетать в Украину, однако им необходимо пройти карантин по прилету или сдать анализ на коронавирус методом ПЦР.