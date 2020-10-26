Нацбанк выдал двум банкам кредиты рефинансирования на 260 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам аукциона по предоставлению кредитов рефинансирования для банков сроком до 90 дней 23 октября удовлетворил заявки банка "3/4" на 258 млн грн и "Скай банка" на 2 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

Согласно статистике НБУ, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 23 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 17,81 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел шесть тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет общую сумму около 21,37 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 30 октября, а по рефинансированию на срок от года до пяти лет – 13 ноября.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.