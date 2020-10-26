Собственники украинской альтернативной энергетики уклоняются от налога на прибыль, – глава Налоговой

Собственники компаний в сфере альтернативной энергетики в Украине уклоняются от уплаты налога на прибыль.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью Интерфакс-Украина.

"Внутренние резервы нужно искать у богатых. Причем нет одного решения. Простой пример – "зеленая" энергетика. Они богатые. Давно уже все окупили, применили ускоренную амортизацию, налогов ноль. О налоге на прибыль вообще забыли. Какая ускоренная амортизация, если гарантийный срок панелей 30 лет? Они хотят из бюджета 20 млрд грн, но мы у них самих найдем эти 20 млрд грн налога на прибыль", – сказал Любченко.

Глава Налоговой службы отметил, что проверки в этом секторе планировались еще до карантина.

"Это готовилось раньше. Если бы не было карантина, мы бы уже туда пришли. Это было у нас в плане на начало года – в апреле, еще до моего назначения. Ревизоры, которые составляли нацплан, видели – это не может так работать", – подчеркнул Любченко.

"У вас большой тариф? Большой. Вы проинвестировали? Вопросов нет. Но где налог на прибыль? "Забыли" через ускоренную амортизацию, институты совместного инвестирования и строительства", – добавил глава Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, Министерство энергетики предлагает предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год 11,55 млрд грн для частичного финансирования выплат производителям электроэнергии по "зеленому тарифу".

В то же время по состоянию на 16 октября единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" был должен производителям из возобновляемых источников (ВИЭ) 23,14 млрд грн, долг перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" по расчетам за электроэнергию для нужд населения составил 6,9 млрд грн.