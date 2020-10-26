"Укргидроэнерго" получило 3 миллиарда прибыли с начала года

ЧАО "Укргидроэнерго" по итогам первых трех кварталов получило 2,96 млрд грн чистой прибыли.

Об этом свидетельствует отчетность "Укргидроэнерго" за 9 месяцев 2020 года по МСФО, сообщает пресс-служба компании.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за 9 месяцев 2020 года составил 9,53 млрд грн.

За отчетный период компания уплатила в бюджеты всех уровней 2,85 млрд грн, в том числе 966,8 млн грн дивидендов государству.

Как сообщалось, государственное ЧАО "Укргидроэнерго" завершило первое полугодие 2020 года с чистой прибылью 1,35 млрд грн

Напомним, обновленный в начале июля финплан "Укргидроэнерго" на 2020 год предусматривает снижение прогнозируемых доходов предприятия на 41% – до 8,86 млрд грн. При этом чистая прибыль "Укргидроэнерго" запланирована в сумме 877,57 млн грн, тогда как по итогам прошлого года она составила 3,22 млрд грн.

Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.