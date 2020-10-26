Суд отказался заочно арестовать Януковича по делу о присвоении Межигорья (обновлено)

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП об избрании меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу, который с 2014 года скрывается от следствия в России.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, речь идет о деле о присвоении Януковичем государственной резиденции "Межигорье", следствие инкриминирует ему преступления, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины.

"Причины отказа – нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство", – сказано в сообщении суда.

Напомним, прокурор ходатайствовал о заключении беглого экс-президента под стражу в случае его задержания.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалует в апелляционном порядке решение Высшего антикоррупционного суда об отказе в избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в связи с нарушением условий досудебного расследования.

Как сообщается, прокурор не согласен с таким решением суда и обжалует его в апелляционном порядке.

"О рассмотрении апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно, – сказано в сообщении САП.

Как сообщалось, по данным следствия, Виктор Янукович сразу после назначения премьером в 2002 году получил для проживания дом №20-а вместе с 93 объектами в урочище "Межигорье", входивших в состав зданий дома отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами. Этот дом с 93 объектами приватизации или отчуждению любым другим способом не подлежали.

Впрочем, в 2004 году Янукович как премьер при содействии тогдашнего руководителя ГУД Игоря Бакая передал дом, в котором жил, вместе с 93 объектами в сферу управления хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина.

В январе 2005 года Кабмин Януковича отправили в отставку. Вместе с тем президент Леонид Кучма передал Януковичу дом в "Межигорье" в пожизненное пользование.

В апреле 2005 года ГУД возглавил Игорь Тарасюк. Тогда же "Межигорье" вернулось в управление Госуправления делами.

После назначения в 2006 году Януковича премьером во второй раз, он снова вывел "Межигорье" из управления ГУД, передав его в управление Министерства охраны окружающей среды, возглавляемого Василием Джарты.

В дальнейшем Джарты и Янукович передали "Межигорье" в уставный фонд НАК "Надра Украины", которое возглавлял Эдуард Ставицкий. После этого, "Межигорье" по договору мены при содействии Александра Януковича обменяли на якобы равноценный объект – сооружения по ул. Парковая дорога, 3-5-7 (буква А, литера Б) в Киеве. В действительности стоимость "Межигорья" в то время составляла 540 млн грн, а сооружений по ул. Парковая дорога – 34 млн грн.

Напомним, имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Печерский райсуд Киева 29 мая 2018 года передал в управление АРМА государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где ранее проживал экс-президент (2010-2014 годы) Виктор Янукович.