Дефицит госбюджета достиг 82 миллиардов, – Госказначейство

Государственный бюджет за январь-сентябрь 2020 года сведен с дефицитом 81,73 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 93,59 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная казначейская служба, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госказначейства, заимствования за девять месяцев этого года составили 412,7 млрд грн при запланированных 646,93 млрд грн, в том числе внешние - 186,17 млрд грн при плане в 274 млрд грн.

Погашения в январе-сентябре составили 330,6 млрд грн при запланированных 355 млрд грн, в том числе внешние - 134,7 млрд грн при плане в 138,7 млрд грн.

Приватизация принесла за девять месяцев этого года 1,89 млрд грн, отмечает Госказначейство.

В целом доходы госбюджета за девять месяцев составили 765,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 655,4 млрд грн при плане в 665,4 млрд грн.

По данным Госказначейства, расходы за указанный период составили 843,25 млрд грн, по общему фонду - 750,65 млрд грн при запланированных 843,65 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,83 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,27 трлн грн (1,14 трлн грн).