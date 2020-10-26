Крупнейшая сеть АЗС вновь повысила цены на бензин и дизтопливо
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Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" 26 октября повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.
Так, дизтопливо и бензин марки А-95 на работающих под брендами "Укрнафта", "Авиас", ANP и другими АЗС (всего 1 540 станций) подорожали с 22 грн до 23 грн за литр, бензин А-92 – с 21 грн до 22,00 грн/л.
Это второе поднятие цен на топливо в сети на 1 грн/л за последнюю неделю.
Как сообщалось, первое повышение состоялось 19 октября. После этого топливо также подорожало в других крупных сетях.
До этого группа "Приват" прибегала к пересмотру цен только 29 апреля. Тогда на фоне снижения мировых цен стоимость топлива в сети снизилась на 1 грн/л.
Джерело: enkorr