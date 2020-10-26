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Крупнейшая сеть АЗС вновь повысила цены на бензин и дизтопливо

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Крупнейшая сеть АЗС вновь повысила цены на бензин и дизтопливо
Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" 26 октября повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Так, дизтопливо и бензин марки А-95 на работающих под брендами "Укрнафта", "Авиас", ANP и другими АЗС (всего 1 540 станций) подорожали с 22 грн до 23 грн за литр, бензин А-92 – с 21 грн до 22,00 грн/л.

Это второе поднятие цен на топливо в сети на 1 грн/л за последнюю неделю.

Как сообщалось, первое повышение состоялось 19 октября. После этого топливо также подорожало в других крупных сетях.

До этого группа "Приват" прибегала к пересмотру цен только 29 апреля. Тогда на фоне снижения мировых цен стоимость топлива в сети снизилась на 1 грн/л.

Джерело:  enkorr
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Топ коментарі

  • sunuyiwipmailtempinfo
    Воно, бідне, сильно образилось, побачивши результати виборів.
  • ватникобой
    Беня просрал гору денег на свой новый проект "За Мамбутне", который громко перднув в лужу пролетел на выборах. Теперь будет стричь народ, надо ж убытки компенсировать
  • Fantomas
    Выборы прошли, Беня теперь ещё с новым усилием будет нагибать украинцев с помощью своих партий Слуга Народа и За майбутне
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