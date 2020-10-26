Власти Мариуполя потратят 3,5 миллиона на покупку новогодней елки

Коммунальное некоммерческое предприятие "м.ЕХАБ" Мариупольского городского совета 20 октября объявило тендер на покупку новогодней елки в комплекте с сопутствующим декором ожидаемой стоимостью 3,5 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупка финансируется из местного бюджета. Победитель тендера должен будет до 19 декабря поставить стволовую елку с литыми ветками высотой не менее 14 м и габаритным диаметром в собранном состоянии не менее 9 м.

Елка должна состоять из защищенного от воздействия погоды стального несущего каркаса, декорированных зеленой искусственной хвоей ветвей, украшений в виде шаров из поливинилхлорида и гирлянды-цепочки из желтых светодиодов.

Также хотят заказать верхушку на елку в виде дванадцятиконечного кристалла из фибергласса диаметром не менее 1,5 м, 12 декорированных зеленой искусственной хвоей колонн высотой не менее 3,5 м с арками, 12 конструкций в виде шаров из фибергласса диаметром 1,5-3 м с надписью "2021" внутри. Все это будет украшено гирляндами из светодиодов.

Кроме того, покупают 16 секций металлического ограждения и систему управления освещением.

Гарантийный срок на каркас елки, колонн и ограждения должен составлять год, а срок службы светодиодов – 50 тыс. часов. Товар оплатят в течение пяти банковских дней.

Тендерные предложения будут принимать до 5 ноября, торги запланированы на 6 ноября.

Напомним, в 2017 году Центральная районная администрация Мариупольского горсовета заказывала у ООО "Елка Украины" металлический каркас новогодней елки, металлические детали и искусственную хвою, ветви из поливнилхлориднои пленки, светодиодные гирлянды и макушку 3D за 1,18 млн грн.