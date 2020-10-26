Объем выданных "доступных кредитов" превысил 11,5 миллиарда, – Минфин

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства на минувшей неделе в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 270 новых кредитных соглашений на 756 млн грн, тогда как в целом со старта программы в феврале текущего года они выдали 4,8 тыс. займов на 11,57 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Так, на прошлой неделе 68,8% "доступных кредитов" (или 520 млн грн) были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 14% (105 млн грн) – на инвестиционные кредиты и еще 17,2% (или 131 млн грн) – в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Указывается, что в целом со старта программы уполномоченные банки выдали 73,1% (8,46 млрд грн) на рефинансирование, 19,5% (2,26 млрд грн) – на капитальные инвестиции и 7,4% (852 млн грн) – антикризисные кредиты.

По данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

Уполномоченными в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются 19 банков: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", банк "Львов", ПУМБ, "Кредобанк", "Альфа-Банк", банк "Альянс", "ТАСкомбанк", банк "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен банк Аваль", банк "Глобус", "Креди Агриколь Банк", а также "ОТП Банк", "Кредитвест Банк" и "Агропросперис Банк".