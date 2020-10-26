Объем вкладов населения в банках вырос за месяц на 13 миллиардов, – Фонд гарантирования

По состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 567,4 млрд грн, что на 12,9 млрд грн больше, чем на 1 сентября (554,5 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Фонда, из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября вклады в национальной валюте составляли 325,6 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,9 млрд грн.

Вклады в иностранной валюте на 1 октября составили 241,8 млрд грн, увеличившись в сентябре на 6 млрд грн.

"Вклады 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма таких вкладов составляет 222,8 млрд грн", – отмечается в сообщении.

Доля физлиц - предпринимателей в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 октября составила 43,5 млрд грн (7,7% от общей суммы вкладов).

По состоянию на 1 октября в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка. Единственный банк, который не является участником Фонда, – государственный "Ощадбанк".