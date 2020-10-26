J.P. Morgan спрогнозировал снижение учетной ставки НБУ в декабре

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют снижение в декабре Национальным банком Украины учетной ставки на 50 базисных пункта - до 5,5% из-за низких рисков роста инфляции, связанных со снижением активности в четвертом квартале 2020 года из-за увеличения случаев COVID-19.

Согласно оценкам банка о перспективах пограничных рынков, пока центральный банк сохраняет ставку, но расширение эпидемии коронавируса в Украине может привести к большему смягчению денежно-кредитной политики и снижению курса валюты, сообщает Интерфакс-Украина.

Аналитики называют сроки возобновления сотрудничества с МВФ "неопределенными" в связи со срывом назначенного на 20 октября обсуждения в парламенте проекта госбюджета на 2021 год, откатом достижений судебной реформы и конфликтом вокруг руководства НБУ.

В J.P. Morgan считают, что эти обстоятельства предполагают отсрочку второго транша МВФ по программе stand by на 2021 год, но пока сохраняют прогноз его получения в декабре этого года, рассчитывая на импульс реформам в Украине после выборов в США.

Аналитики также сохраняют длинную позицию в отношении украинских ОВГЗ с погашением в 2023 году. По их мнению, политическая обстановка и неопределенность с МВФ уже учтены в цене, тогда как сохраняется вероятность снижения ставок и стабилизировалась ситуация на валютном рынке, а также ожидается сохранение поддержки гривни в среднесрочной перспективе в связи с профицитом счета текущих операций и высокой реальной доходностью.

Как сообщалось, НБУ с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта – до 10% годовых, а с 24 апреля – до 8% годовых. После этого с 12 июня правление регулятора опустило ее еще на 2 процентных пункта – до 6% годовых, а на трех последующих заседаниях сохраняло ставку на этом уровне.