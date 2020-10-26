После увольнения с должности начальника Пудрик продолжил работать на Одесской таможне

Отстраненный от должности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик продолжает работу заместителя ее главы.

Об этом сам Пудрик заявил в интервью РБК-Украина.

"Уволили – это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шестерым вышел аналогичный приказ", – сказал чиновник.

Как сообщалось, на минувшей неделе пресс-служба Государственной таможенной службы объявила о увольнении Дениса Пудрика с должности исполняющего обязанности начальника Одесской таможни. На эту должность Пудрик был назначен 21 августа.

Гостаможня указала причиной увольнения отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев, а также зафиксированные "многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров".

В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба также пообещала провести полный аудит работы Одесской таможни.

Пудрик возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что попал под люстрацию. В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности и компенсацию от государства в размере 677 тыс. грн.

С 2019 года до назначения на Одесскую таможню был и. о. проректора Национальной академии фискальной службы.

По данным Цензор.НЕТ, Пудрик женат на дочери Сергея Куницына – экс-народного депутата от "Блока Петра Порошенко". В марте 2020 года Куницын возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Офисе президента.