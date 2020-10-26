Совет Нацбанка назначил новое заседание после отмененного в пятницу

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 27 октября планирует рассмотреть вопрос монетарных коммуникаций, порядок реализации макропруденциальной стратегии НБУ и организационные вопросы, а также утвердить аудитора.

Об этом сообщил член Совета Виктор Козюк, передает Интерфакс-Украина.

"Заседание должно состояться, согласно планам, 27 октября в 11:00. В повестке дня – вопросы, касающиеся монетарных коммуникаций, порядка реализации макропруденциальной стратегии, утверждения аудиторской фирмы и организационные вопросы", – сказал Козюк.

Член Совета добавил, что содержание организационных вопросов пока не известно.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, по состоянию на 26 октября глава НБУ Кирилл Шевченко не вносил представление Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей.

Как сообщалось, Совет НБУ планировал провести внеочередное заседание 16 октября, однако утром того же дня оно было отменено. В повестку дня заседания Совета был внесен вопрос утверждения аудитора и пункт "разное".

Как уточнял член Совета НБУ Василий Горбаль, несмотря на то, что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – был подписан в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 1 ноября.

Второй пункт повестки дня – "разное", по его словам, является стандартным для заседаний Совета.

Ряд СМИ накануне заседания утверждал, что на нем мог быть поднят вопрос об увольнении первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, которой Совет НБУ ранее вынес выговор и объявил о недоверии.