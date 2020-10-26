Хомчак пояснил просьбу о выделении третей служебной квартиры

Главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак назначил служебную проверку по факту обнародования служебных документов о предоставлении ему служебного жилья, которые содержали его персональные данные.

Об этом говорится в заявлении Хомчака на официальной странице Генштаба ВСУ в сети Facebook.

"По факту передачи обнародованных служебных документов, содержащих мои персональные данные, назначил служебную проверку", – сказано в заявлении.

Хомчак также отрицает информацию о том, что он выписал себе служебную квартиру в Киеве, хотя до этого ему были выделены две квартиры: в 2006 году в Белой Церкви, в 2002 году во Львове.

"Данные о недвижимости должностных лиц указаны в ежегодных декларациях, с которыми может ознакомиться любой желающий. В моих декларациях указано, что полученные от государства жилые квадратные метры (83,1 м кв.) по предыдущим местам службы возвращены Министерству обороны в полной мере, даже в большей площади (97 м кв.). Я не уверен, что кто-то так делал до меня", – подчеркнул Хомчак.

Он также выразил уверенность, что его ходатайство о предоставлении нового служебного жилья в Киеве правомерно.

"Ходатайство о предоставлении штатно-должностного (служебного) жилья, с учетом указанного выше и изменением семейного положения, предоставлено Министру обороны в соответствии с требованиями действующего законодательства", – заявил Главнокомандующий ВСУ.

Ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя обнародовал документы о том, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак выписал себе служебную квартиру в Киеве, а до этого ему были выделены еще две квартиры: в 2006 году в Белой Церкви, в 2002 году во Львове.

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский назначил главой Черниговской ОГА экс-заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко, уволив с этой должности Андрея Прокопенко, подавшего в отставку из-за невозможности влиять на кадровую политику. Как оказалось, Коваленко – жена Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.