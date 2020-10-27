"Ощадбанк" продлил срок действия истекших карт переселенцев

Государственный "Ощадбанк" продлил действие карт переселенцев до 1 января 2021 года, сообщило Министерство по вопросам оккупированных территорий.

"Действие карт Ощадбанка, держателями которых являются внутренне перемещенные лица, и обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", пролонгирован до 1 января 2021 года. То есть, если срок действия карточек истекает во время карантина, они не будут блокироваться до 1 января 2021 года", - сообщает министерство.

"Мы смогли найти общее решение и продлить действие карточек, чтобы люди не стали заложниками ситуации из-за карантина и временные ограничения, вызванные COVID-19", - сказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.