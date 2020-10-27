"Укрспирт" увеличил прибыль до 28 миллионов

ГП "Укрспирт" за три квартала 2020 года получил чистую прибыль в 28,1 млн. грн.

Об этом в Facebook сообщил глава компании Сергей Блескун.

"Уплачено более 424 млн грн налогов в бюджет. Наибольший рост по сравнению с прошлогодним показателем наблюдается в уплате госдивидендов (+36,7 млн грн), НДС (+26 млн грн) и акциза (+18,38 млн грн). Произведено - 4,7 млн. дал. спирта. Чистая прибыль - 28,1 млн. грн", - сообщил Блескун.

Также он напомнил, что за последние две недели Фонд госимущества Украины приватизировал 3 объекта ГП "Укрспирт" на общую сумму почти 160 млн. грн.