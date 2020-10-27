В Украине на дорогах установят еще 20 автоматических весовых комплексов

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") до конца текущего года планирует установить еще 20 автоматических габаритно-весовых комплексов Weigh in motion ("Взвешивание в движении").

Об этом Интерфакс-Украина рассказал глава ведомства Кирилл Хомяков.

"С первых чисел ноября начнется монтаж конструкций и оборудования. На монтаж оборудования в среднем требуется 10 дней, на монтаж конструкций - два дня". Благодаря автоматическим габаритно-весовым комплексам мы сохраним украинские дороги от разрушения перегруженными фурами", - пояснил он.

По словам Хомякова, "Укринфрапроект" уже заключил договоры на работы по всем объектам на сумму в 281,432 млн грн; завершено проектирование по всем объектам, сейчас ведется экспертиза.

Уже закуплено оборудование - первые два комплекта четырехполосных систем уже на следующей неделе прибудут в Украину, изготовлены металлические конструкции (фермы) и фундаменты.

Установление 20 автоматических габаритно-весовых комплексов "Взвешивание в движении" по всей Украине - проект, который реализуется в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения.

Проект финансируется за средства Дорожного фонда - в 2020 году на реализацию программы по повышению безопасности дорожного движения выделено 5% фонда.

"Укравтодор" в конце сентября отчиталось, что на объектах "Большого строительства" уже строились две площадки Weight-in-Motion (WiM), еще 16 находились на этапе объявления тендеров на строительство, еще три - проектировались.

Всего в 2020 году на основных объектах "Большой стройки" планируется установить 27 площадок WiM по всей Украине.