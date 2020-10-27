Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" прибыло в терминал проекта

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" спустя три недели пребывания у берегов западного российского анклава вернулся в германский порт Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2", свидетельствуют данные системы позиционирования морских судов.

"Академик Черский" и отряд специальных судов проводили тренировки на шельфе Балтийского моря для дальнейшего ведения подводных работ на трубопроводе "Северный поток 2", пишет Интерфакс.

Как сообщалось, на прошлой неделе зампред правления ПАО "Газпром", гендиректор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова заявила, что "сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке".

Хотя еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в ближайшем будущем.

В начале года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.