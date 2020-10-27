Средняя ставка по ипотеке опустилась ниже 13% годовых, – Рожкова

Заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых, о 10%, по ее словам, пока речь не идет.

Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.

"Средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых. Да, мы пока не говорим о 10% – в большинстве случаев это скорее номинальные ставки в первый год. Но это уже не 15% и не 20%, как было в декабре 2019 года. Ипотека однозначно стала более доступной, хотя и развитие сегмента сдерживают законодательные пробелы", - сказала Рожкова.

Также Рожкова рассказала, что розничное кредитование продолжает расти, но темпы снизились с 30 до 9% в год.

"Корпоративные портфели сократились. Ситуация с ковид не способствует разворачиванию спроса. В том числе крупных иностранных компаний. С другой стороны, сельское хозяйство и энергетика продолжают кредитоваться, как и кредитовались", - сказала Рожкова.