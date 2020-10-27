На дороги из Фонда борьбы с COVID потратили в 3 раза больше, чем на медицину

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн уже потрачено 34,1 млрд или 52% от общей суммы.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в том числе на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн.

В то же время на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.

В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн (выделено 100 млн грн) на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн.

Кроме того, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

В то же время средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

Минфин уточняет, что кроме того, на расходы в сфере социальной защиты из средств Фонда использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн.

На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн (91%).

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн грн.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 165 млн грн или 31%.

Как сообщалось, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.