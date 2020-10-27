Суд отменил обязательство Нацбанка возобновить деятельность банка "Союз" Дядечко

Шестой апелляционный административный суд на заседании 8 сентября частично отменил решения судов низших инстанций по иску об отмене решений Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз".

Соответствующее постановление Шестого апелляционного админсуда упоминается в постановлении Верховного Суда (ВС) от 23 октября 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, апелляционный суд при этом оставил без изменений решение суда первой инстанции об отмене решения Нацбанка о ликвидации банка "Союз".

Уточняется, что Верховный суд открыл кассационное производство на основании жалобы истца на постановление Шестого апелляционного админсуда.

Как сообщалось, в марте 2016 года правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" в связи с систематическим нарушением им законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В мае 2016 года экс-акционер банка Сергей Дядечко подал иск к НБУ и ФГВФЛ, в котором просил признать противоправным и отменить постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" и решение ФГВФЛ о начале процедуры ликвидации банка.

Соответствующие иски экс-акционера трижды были удовлетворены решениями судов первой и апелляционной инстанций, которые, в свою очередь, отменил Верховный суд.

ВС частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ, отменив решения судов низших инстанций о восстановлении функционирования банка "Союз". Вместе с тем ВС оставил в силе отмену постановления НБУ о ликвидации банка.

Верховный Суд Украины 4 июня 2019 года частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которымибыло отменено постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "Союз" и на направил дело новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким образом, дело рассматривалось в судах по третьему кругу.

Напомним, впервые Нацбанк принял решение №162/БТ о ликвидации банка "Союз" 15 марта 2016 года из-за "систематического нарушения" законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, из-за препядствованию проведению проверки.

По данным НБУ, внеплановая проверка банка "Союз" выявила факты предоставления банком кредитов в значительных объемах заемщикам, финансовое состояние которых было неудовлетворительным, по заниженным процентным ставкам. Средства направлялись на покупку негосударственных ценных бумаг, по которым нет конкурентного рынка относительно их продажи.

Однако акционер банка Сергей Дядечко в марте-апреле 2016 года в судах отменил решение НБУ №162/БТ о ликвидации банка. После этого в апреле того же года Нацбанк повторно принимал решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз" за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

99,99% акций банка "Союз" принадлежало банкиру, экс-вице-президенту банка "Родовид" Сергею Дядечко.