Скандальный Окружной админсуд Киева обязал убрать из реестра главу НАБУ

Окружной административный суд Киева (ОАСК) своим решением обязал Минюст внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, изъяв из него сведения о назначении Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как сообщает пресс-служба суда, решение было принято в рамках рассмотрения иска уволенного ранее руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, который требовал восстановить его на работе.

ОАСК также обязал Кабинет министров определить министра, которому должно подчиняться НАБУ.

Суд ссылается на решение Конституционного Суда, который в конце августа признал не соответствующими Конституции ряд положений закона "О НАБУ", а следовательно и указ президента от 16 июня 2016 года о назначении Артема Сытника директором Бюро.

В свою очередь в НАБУ заявили, что решение ОАСК является заангажированным и абсурдным в правовом смысле.

"Его настоящая цель – заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти", – подчеркивают в Бюро.

НАБУ подчеркивает, что расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и обжалует его.

В Бюро считают, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно на основаниях, предусмотренным законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме", – заявляют в Бюро.

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В свою очередь министр юстиции Денис Малюська заявил, что Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить решение Конституционного Суда Украины или отдельного определения.

"Изменения в информации, содержащейся в реестрах вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб. Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы давно прошли. То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет и он там останется", – написал Малюська на своей странице в сети Facebook.

В то же время министр отметил, что положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ все еще действующие и останутся таковыми до 17 декабря 2020 года, до этого времени нужно внести изменения в законодательство с учетом решения КСУ.

"Ну и если подвести итог, то статус-кво по НАБУ и его руководителя не изменился НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом", – подчеркнул Малюська.

Как сообщалось, накануне Большая палата КСУ признала не соответствующим Конституции указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). При этом КСУ отмечал, что его решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления обязанностей главы НАБУ с 2015 года.

Соответствующее конституционное представление внес 51 народный депутат, их уполномоченным представителем указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

В свою очередь в НАБУ заявили, что Артем Сытник продолжит исполнять свои обязанности, поскольку такое основание для его увольнения, как отмена Конституционным Судом указа о его назначении, не предусмотрено законом о НАБУ.