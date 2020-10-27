Госуслуги онлайн могут сэкономить украинцам 1,3 миллиарда ежегодно, – Минцифры

Благодаря государственным услугам онлайн, которые в настоящее время внедряет Министерство цифровой трансформации Украины, граждане ежегодно могут сэкономить 1,3 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Минцифры в Facebook.

По словам первого заместителя министра Алексея Выскуба, уже сегодня украинцы могут сэкономить до 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать госорганы. Это, как уточнил Выскуб, те средства, которые расходуются на дорогу, а также на всевозможные бланки и ксерокопии документов. Кроме того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 млн грн в год

"Именно поэтому мы начали цифровизацию по созданию мобильного приложения "Дия" с цифровыми документами. Ведь каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда нужно оставить бумажную копию документа с надписью "копия правильная". Благодаря цифровым документам украинцы начинают постепенно привыкать, понимать, ощущать эффективность и качество электронных услуг. Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и становиться более цифровыми", - сказал он.