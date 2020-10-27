Госдолг сократился за месяц на $2,3 миллиарда, – Минфин

По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $82,89 млрд, сократившись за месяц на $2,31 млрд.

В то же время в гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг в сентябре из-за девальвации национальной валюты увеличился на 4,55 млрд грн и составил 2 345,61 млрд грн, сообщает Министерство финансов.

Минфин уточнил, что внешний долг к концу сентября составлял 1 443,12 млрд грн или $51 млрд (61,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), внутренний долг – 902,49 млрд грн (38,48%) или $31,89 млрд.

В том числе государственный долг Украины составлял 2 065,49 млрд грн (88,06% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $72,99 млрд. В частности, внешний госдолг – 1 187,23 млрд грн или $41,95 млрд, внутренний – 878,25 млрд грн или $31,03 млрд.

Гарантированный государством долг на конец сентября составлял 280,12 млрд грн или $9,9 млрд. В том числе внешний гарантированный долг – 255,88 млрд грн или $9,04 млрд, внутренний – 24,24 млрд грн или $0,86 млрд.

Как сообщалось, по данным Минфина, по состоянию на конец августа государственный и гарантированный государством долг составлял $85,1 млрд, увеличившись за месяц на 0,1% или на $50 млн. В то же время в гривневом эквиваленте совокупный государственный долг в августе сократился на 16,9 млрд грн или на 0,7% – до 2,338 трлн грн.