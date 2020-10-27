Немецкий инвестор завершил строительство нового проекта в Одесском порту стоимостью 20 миллионов евро

Дочерняя структура немецкого холдинга Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – ДП "Контейнерный Терминал Одесса" – завершила строительство 4-го пускового комплекса нового контейнерного терминала в Одесском порту на Карантинном молу.

Брифинг-презентация завершения проекта состоялся в рамках международного транспортного форума TRANS EXPO-2020, передает пресс-служба компании.

4-й пусковой комплекс представляет собой 6-полосную площадку для хранения и обработки контейнеров, со всеми коммуникациями и освещением, оснащенную современными козловыми контейнерными перегружателями на пневматическом ходу фирмы Liebcherr. По сведениям немецкой стороны, общая сумма инвестиций в данный объект составила более 20 млн евро.

"Сегодня мы презентуем успешную реализацию очередного этапа инвестирования в рамках проекта расширения контейнерного терминала на Карантинном молу, который дает нам "плюс" пропускной способности терминала в 300 тыс. TEU", – заявил на брифинге генеральный директор ДП "КТО" Анастас Коккин.

По словам руководителя компании, завершение строительства 4-го пускового комплекса стало еще одним шагом к осуществлению плана по созданию в Одесском порту высокотехнологичного контейнерного терминала с пропускной способностью более 1,2 млн TEU в год.

"На сегодняшний день немецкой стороной уже вложено в проект более 120 млн евро. Помимо инфраструктурных инвестиций, с целью повышения качества сервиса для клиентуры и достижения максимальной эффективности и технологичности в работе, "Контейнерный Терминал Одесса" вкладывает средства в инновационные технологии. Так, в настоящее время реализуется проект внедрения современнейшего веб-портала для перехода на электронный документооборот и максимальной оптимизации основных процедур для клиентов терминала, включая кардинальное сокращение времени на оформление въезда грузового автотранспорта", – подчеркнул гендиректор ДП "КТО".

Он отметил, что новый сервис с использованием веб-портала отвечает передовым европейским стандартам и сертифицирован Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

В свою очередь вице-президент по общественно-политическим связям ДП "КТО" и ГамбургАмбассадор Светлана Яровая подтвердила неизменность курса HHLA на развитие своих проектов в Украине.

В частности, кроме инвестирования в расширение контейнерного терминала на Карантинном Молу, в этом году немецкие партнеры объявили о создании "Украинской Интермодальной Компании" (UIC), которая будет развивать контейнерные железнодорожные перевозки, в т.ч. и из Одесского порта. Для этого "Контейнерный Терминал Одесса" реализует инвестиционный проект по удвоению мощностей терминала для обработки регулярных контейнерных поездов.

"Как почетный представитель Свободного и Ганзейского города Гамбург в Одессе хочу отметить, что немецкая компания HHLA Гамбургского порта с оборотом более 1,25 млрд евро, является системным и самым мощным немецким инвестором в морской транспортной отрасли Украины. Сегодня, в сложнейших экономических условиях, связанных с эпидемиологической карантинной обстановкой, Гамбург не только не остановил свои инвестиции, но и делает все возможное для увеличения грузооборота и привлечения новых клиентов", – подчеркнула Светлана Яровая.

Напомним, ДП "Контейнерный Терминал Одесса" (до 2017 года – ДП "ГПК-Украина") – крупнейший оператор портовой перевалки контейнеров в Украине. По итогам прошлого года ДП "КТО" переработал почти 5 млн тонн контейнерных и генеральных грузов. При этом контейнеров перевалено 391,4 тыс. TEU (+15,8% к уровню 2018 года).

Компания управляет контейнерным терминалом на Карантинном молу Одесского порта с 2001 года. Проект расширения терминала компания реализует совместно с АМПУ в лице администрации Одесского порта с 2019 года. Первый и второй пусковые комплексы проекта, в который входят, в т.ч. новые государственные причалы 1-к и 2-к, введены в эксплуатацию осенью 2014 года.

ДП "КТО" является одним из крупнейших налогоплательщиков Одесского региона: в 2018 году в бюджеты всех уровней компания перечислила 390 млн грн. По итогам 2019 года "Контейнерный Терминал Одесса" занял второе место в международном рейтинге лидеров Черноморских контейнерных терминалов.