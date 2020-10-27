Украина и Дания подготовят программу модернизации систем теплоснабжения

Министерство регионального развития и территорий с представителями Датского энергетического агентства договорились о совместной подготовке программы модернизации систем теплоснабжения.

Об этом говорится в сообщении Министерства по итогам встречи.

По результатам обсуждения были обозначены важность углубления двустороннего сотрудничества между странами и использования датского опыта в сфере теплоснабжения, в том числе для модернизации системы центрального отопления в Украине.

В ходе встречи с представителями Датского энергетического агентства обсудили возможности двустороннего сотрудничества в сфере энергоэффективности, реализацию совместных проектов по модернизации систем теплоснабжения, датский опыт внедрения механизмов такой модернизации и его применение в Украине.

По словам заместителя министра по вопросам европейской интеграции Игоря Корхового, для модернизации систем теплоснабжения важно использовать успешные иностранные практики и привлекать внешние инвестиции, которые будут способствовать обновлению и реконструкции этих систем в Украине.

"Модернизация систем теплоснабжения - это одна из основных составляющих реформы энергоэффективности, что способствует уменьшению энергопотребления и энергосбережению. На сегодня в Украине отсутствуют бюджетные средства для выполнения необходимых работ по обеспечению обновления систем. Следовательно, важно привлекать иностранные инвестиции для реализации этих задач", - отметила заместительница министра Наталия Хоцяновская.

Как отмечают представители Датского энергетического агентства, важно обеспечить имплементацию современных практик обновление систем теплоснабжения в Украине, что имеет необходимый технический потенциал, и привлекать внешние инвестиции для реализации совместных проектов, которые будут способствовать модернизации систем теплоснабжения в Украине.

Стороны договорились о совместной подготовке программы модернизации систем теплоснабжения в Украине, путях ее реализации, приоритетных проектах и развитии дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Датское энергетическое агентство было создано в 1976 году и является агентством, отвечающим за вопросы, связанные с производством, поставкой и потреблением энергии, а также мерами по сокращению выбросов углерода.

22 декабря 2014 между Министерством иностранных дел Королевства Дании и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины подписано Соглашение о сотрудничестве и развитие деятельности Украинской-Датского Энергетического Центра.