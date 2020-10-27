"Черновцыгаз" направил 17 миллионов на подготовку газопроводов к отопительному сезону

АО "Черновцыгаз" в этом году направило 16,5 млн грн на обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения в осенне-зимний период.

Как сообщает пресс-служба компании, в нынешнем году особое внимание было уделено модернизации изношенных сетей и оборудования газораспределительной системы.

Больше всего газопроводов, протяженностью 4,3 км, компания заменила в городе Черновцы, Выжницком, Кицманском и Сокирянском районах, где около 7% сетей являются изношенными.

Также сотрудники компании модернизировали 8 ШГРП и комплексно обследовали 859 км подземных газопроводов области. По результатам обследований, обнаружено и устранено 57 мест повреждений изоляции.

"Важно, чтобы в период наибольших нагрузок газовые сети работали четко и слаженно. Специалисты компании заботятся об этом в течение года и проводят комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения", – сказано в сообщении.

В то же время в компании подчеркивают, что содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизация, капитальные и текущие ремонты, финансируются исключительно из средств, поступающих от буковинцев в виде платы за доставку газа.

"Начало отопительного периода – это время, когда запускаются котельные теплоснабжающих предприятий, включаются котлы и другое газовое оборудование в домах. Чтобы обеспечить это нужны время и средства. Поэтому своевременная оплата за доставку газа нашими клиентами крайне важна для стабильной и надежной работы, особенно в период низких температур", – пояснил технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

Читайте также: Тепловики задолжали "Черновцыгазу" 22 миллиона за распределение газа

В компании напоминают, что для того, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно, необходимо подготовить и внутридомовые сети. Если балансодержатели или владельцы не обеспечили обслуживание сетей, не заключили договор с АО "Черновцыгаз" или другой специализированной организацией, имеющей разрешение от Гоструда на проведение таких работ, то нет никакой гарантии, что зимой такие потребители не останутся без газа.

Напомним, акционерное общество "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа.

"Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 км газопроводов. В 2019 году предприятие транспортировало около 250,1 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.