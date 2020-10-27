Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 18 раз

Министерство финансов на состоявшемся 27 октября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 395,56 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Все средства были привлечены от размещения облигаций сроком обращения один год. Для этого Минфин вынужден был повысить ставку по ним до на 8 процентных пунктов – до 10,3% годовых, тогда как ряд участников аукциона предлагали ставки еще выше.

При этом Минфин отказался удовлетворить все 6 поданных заявок на покупку трехлетних ОВГЗ со ставками в диапазоне 11,4-12,5% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 20 октября аукционе разместило ОВГЗ в гривне на 5,66 млрд грн, повысив ставки по ним, а также номинированные в долларе США облигации на $52,7 млн.