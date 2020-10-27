Власти Чехии ввели комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом

Власти Чехии приняли решение ввести комендантский час по всей стране ежедневно с 21:00 по 5:00, поскольку другие меры, направленные на то, чтобы сдержать COVID-19, не дали желаемого результата.

Новые меры вступят в силу с 06:00 среды, 28 октября, передает Радио Прага.

Исключение предоставлено гражданам, обеспечивающим функционирование базовой инфраструктуры, муниципального транспорта, службы доставки товаров на дом, а также полицейским и врачам во время исполнения своих служебных обязанностей. Исключение также касается политиков, чья деятельность оговорена Конституцией.

После девяти часов вечера из дома можно выйти с целью выгула собак, но удаляться от дома разрешено не дальше 500 метров.

Кроме того, магазины в будние дни будут работать только до 20:00, а в воскресенье останутся закрытыми.

Как отмечает издание, сейчас в стране функционируют в основном только продуктовые, хозяйственные и косметические магазины, а также аптеки. Исключение получили магазины на вокзалах и в аэропортах, а также заправочные станции. Доставка продуктов на дом может функционировать и в вечернее время.

В то же время запрещена работа продуктовых рынков и передвижных торговых точек (исключение для населенных пунктов, где нет стационарных продуктовых магазинов), а также и лотерейных контор.

За последние сутки в стране, где проживают порядка 10,6 млн человек, выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в Чехии насчитывается порядка 163 тыс. пациентов, еще не завершивших лечение от COVID-19. При этом более 5,6 тыс. человек госпитализированы, и из них 800 находятся в тяжелом состоянии. Скончались в Чехии с начала пандемии 2 365 человек с коронавирусом.