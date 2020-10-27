Урожай зерновых превысил 50 миллионов тонн, – Минэкономики

По состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители собрали 66,8 млн тонн основных культур с площади 21,03 млн га. В том числе зерновых и зернобобовых культур намолочено 50,5 млн тонн с площади 12,9 млн га (84% к прогнозу).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В разрезе культур собрано 240 тыс. тонн проса с площади 147,7 тыс. га (98%), 99 тыс. тонн гречки с площади 76,5 тыс. га (97%), 11,6 млн тонн подсолнечника с площади 5,9 млн га (92%), 2,2 млн тонн сои с площади 1,08 млн га (80%), 14,5 млн тонн кукурузы с площади 3,07 млн га (56%).

Сахарной свеклы накопано 3,7 млн тонн на площади 88,5 тыс. га (41%).

В то же время в рамках проведения осенней посевной кампании, по состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади 7,3 млн га (89% к прогнозу). В частности, за неделю посеяно более 1,1 млн га площади.

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Как сообщалось, ранее Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 млн тонн до 87,5 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).