НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об управлении отходами

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что законопроект № 2207-1-д "Об управлении отходами" народных депутатов из почти всех фракций парламента содержит коррупциогенные факторы и требует доработки.

Законопроектом вводится двойное регулирование деятельности по управлению опасными отходами, что вместо упрощения процедуры вступления на рынок наоборот создаст дополнительные препятствия для бизнеса, сообщают Наші гроші.

Кроме этого значительно расширятся дискреционные полномочия разрешительного органа, а затем вырастут коррупционные риски.

Не определен перечень оснований для оставления заявления о получении лицензии без рассмотрения, отказа в ее выдаче, приостановлении, возобновлении действия, аннулировании, сроков принятия и вступления в силу решениями органов лицензирования, должны определяться именно законом. Иначе - опять широкая плоскость для злоупотреблений со стороны чиновников.

Ряд положений законопроекта содержит противоречия с нормами других законов - "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", "О металлоломе".

Негативную оценку законопроекта также выразило Главное научно-экспертное управление парламента.