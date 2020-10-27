Суд возобновил расследование дела "Роттердам+", – ЦПК

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник возобновила уголовное производство по делу так называемой формулы "Роттердам+".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), который выступал одним из истцов по делу.

"В течение трех заседаний ЦПК доказывал, что прокурор САП Виталий Пономаренко безосновательно закрыл дело. Он отверг большой объем доказательств и сослался на экспертизу, которая не подтвердила и не опровергла вред от формулы", – сказано в сообщении.

В ЦПК напомнили, что во время рассмотрения в Апелляционной палате ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

"Поэтому Антикорсуд со второго раза прислушался к доводам и возобновил дело. Ранее это отказалась делать судья Екатерина Широкая", – отмечается в сообщении.

Постановление прокурора о закрытии дела обжаловали Центр противодействия коррупции и Никопольский завод ферросплавов.

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Как сообщалось, 27 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко решил закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ планировало обжаловать постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оценивался по меньшей мере в 18,87 млрд грн.

Напомним, начиная с 2016 года до июля 2019 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк. В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применялась как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам+" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.