Alstom рассматривает возможность локализации производства локомотивов в Украине

Французская машиностроительная компания Alstom рассматривает сотрудничество c Украиной не только в части модернизации подвижного состава железной дороги, но и длительное сотрудничество для технического обслуживания парка локомотивов и создание в Украине рабочих мест.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам встречи Владимира Зеленского с генеральным исполнительным директором компании Alstom Анри Пупар-Лафаржем.

Глава государства подчеркнул заинтересованность Украины в реализации совместных проектов.

"Несмотря на коронакризис, который продолжается во всем мире, экономики стран должны развиваться, и фундаментом для этого являются общие проекты. Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", - отметил Владимир Зеленский.

Пупар-Лафарж в свою очередь заметил, что компания рассматривает сотрудничество не только в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, но и длительное сотрудничество для технического обслуживания парка локомотивов и создание в Украине рабочих мест.

Обеспечение локализации части производства в Украине позволит не только стимулировать развитие украинского промышленного потенциала, но и поможет украинским производителям с выходом на экспортные рынки за счет включения в глобальные цепи поставок.

Французская машиностроительная компания Alstom является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры с французской компанией-производителем подвижного состава и инфраструктуры Alstom по обновлению локомотивного парка "Укрзализныци" французскими электровозами уже в течении нескольких лет.

B сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Alstom. И.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов тогда подчеркнул, что принципиальной позицией является локализация производства в Украине.

В июле 2018 года Alstom открыла в Киеве представительство во главе с Вадимом Павленко, который с 2005 по 2018 годы занимал ряд должностей на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в финансовом 2017-2018 году (1 апреля 2017-31 марта 2018) выросла на 8,8% - до 7,95 млрд евро.

Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 34,5 тыс. человек.