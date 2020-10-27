Конституционный суд частично отменил антикоррупционную реформу

Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в КС.

Собеседник агентства отметил, что конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство.

"На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными", – рассказал источник.

Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, о чем именно идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными.

В свою очередь в пресс-службе КСУ уточнили, что решение вынесено в деле по конституционному представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законов "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований", "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса.

Это представление внесли преимущественно депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За Жизнь", в том числе глава политсовета одноименной партии Виктор Медведчук, а также сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко.

КС отмечает, что полный текст решения будет обнародован на официальном сайте Конституционного Суда.