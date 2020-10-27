Глава "Укравтодора" прокомментировал ремонт дорог за средства Фонда борьбы с СOVID-19

Название специально созданного Фонда противодействия распространению СOVID-19 является коммуникационным промахом правительства, а выделение дополнительных 35 млрд грн на ремонт дорог из бюджета было запланировано еще до пандемии.

Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, отвечая на вопрос, почему больше половины средств Фонда по борьбе с СOVID-19 направили на ремонт дорог, передает Бабель.

"У нас планы не менялись. Мы начали их обсуждать внутри в декабре, а представили официально в январе. Изначально было финансирование на уровне 85 млрд грн на 4 200 километров государственных дорог. Планировалось, что 35 миллиардов мы получим из средств, которые "Газпром" в виде штрафов выплатил "Нафтогазу". Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом. На самом деле "Нафтогаз" перечислил 27-28 миллиардов в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 миллиардов. Я думаю, наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд", – сказал Кубраков.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак на этот же вопрос отвечать отказался.

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Как сообщалось, в конце июля Кабмин распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19. Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн уже потрачено 34,1 млрд или 52% от общей суммы. В том числе на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн. В то же время на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.