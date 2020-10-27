Глава "Укравтодора" прокомментировал ремонт дорог за средства Фонда борьбы с СOVID-19
Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, отвечая на вопрос, почему больше половины средств Фонда по борьбе с СOVID-19 направили на ремонт дорог, передает Бабель.
"У нас планы не менялись. Мы начали их обсуждать внутри в декабре, а представили официально в январе. Изначально было финансирование на уровне 85 млрд грн на 4 200 километров государственных дорог. Планировалось, что 35 миллиардов мы получим из средств, которые "Газпром" в виде штрафов выплатил "Нафтогазу". Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом. На самом деле "Нафтогаз" перечислил 27-28 миллиардов в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 миллиардов. Я думаю, наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд", – сказал Кубраков.
При этом глава Офиса президента Андрей Ермак на этот же вопрос отвечать отказался.
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Как сообщалось, в конце июля Кабмин распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19. Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.
По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн уже потрачено 34,1 млрд или 52% от общей суммы. В том числе на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн. В то же время на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.