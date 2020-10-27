"Укрзализныця" планирует построить новый мост на Закарпатье до конца года

Специалисты филиала "Центр строительства и ремонта инженерных сооружений" "Укрзализныци" приступили к капитальной реконструкции металлического моста на участке Королево-Солотвино вблизи села Грушево в Закарпатской области.

Сейчас по этому участку курсируют пассажирские поезда Киев-Солотвино, Львов-Солотвино и грузовые поезда, которые вывозят продукцию местных промышленных предприятий, сообщает медиацентр Магистраль.

После демонтажа старого моста строители приступили к забиванию железобетонных свай, на которые будет опираться конструкция нового моста. Предполагается, что по обе стороны реки появятся 64 сваи. После этого их объединят железобетонными монолитными ростверками.

Далее состоится монтаж сборных железобетонных конструкций. Именно на них позже и будет установлена ​​пролетных строений, сбор которой продолжается неподалеку на строительной площадке.

После того, как будет завершено строительство капитальных опор, пролетное строение переместят к мосту и установят на место. Кроме того, проектом также предусмотрено строительство подпорной стенки у подножия опоры №1.

Строители планируют завершить монтаж моста в декабре 2020 года. И уже к концу года ряд населенных пунктов Закарпатья снова получит железнодорожное сообщение с другими регионами Украины.