"Укравтодор" потратит 10,6 миллиарда на строительство 30 километров дороги из металлургических шлаков

Служба автомобильных дорог Днепропетровской области в тендерной документации предусмотрела использование доменных шлаков при строительстве участка дороги длинной 29,5 км из Киева в Днепр за 10,6 млрд грн.

В документации к тендеру указано, что 846,3 тыс. квадратных метров автодороги Киев-Днепр построят именно с применением доменных шлаков, обратило внимание издание Hubs.

Как отмечает издание, на момент обнародования первого сообщения о проведении данного тендера на проектирование и строительство упомянутого участка Н-31 (18 июня), в Украине вообще не было отдельного Государственного стандарта, который бы позволял использовать шлаки для строительства дорог.

О разработке такого стандарта было сообщено только 14 сентября. Это ДСТУ (9043:2020 "Материалы щебеночные из шлаков для дорожного строительства. Технические условия") согласно приказу ГП "УкрНДНЦ" вступает в силу с 1 ноября.

Кроме того, накануне тендера заместитель министра финансов Александр Кава заявил, что эффективность и качество использования шлаков для строительства дорог фактически не было исследовано, такую попытку сделают только в следующем году.

"Возле Кривого Рога в следующем году будет экспериментальный участок, где будут использоваться шлаки. Далее будем смотреть за эффективностью и качеством. Вопрос отвалов хронический, особенно для Донбасса. Если дороги помогут хотя бы частично решить его – это будет хорошая история", – заявил заместитель министра финансов.

Тем не менее, несмотря на отсутствие действующего ГОСТ и надлежащих испытаний, "Укравтодор" еще в июне отчитывался об использовании 30 тыс. кубометров металлургических шлаков на дорогах так называемого "Большого строительства".

Как сообщалось, в указанном тендере стоимостью 10,62 млрд грн на строительство автодороги государственного значения Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка на участке км 28+600 - админграница Днепропетровской области длинной 30 километров победил крупнейший подрядчик "Укравтодора" – компания "Автомагистраль-Юг".

Согласно данным Prozorro, тендер состоялся 19 октября. При этом финальное ценовое предложение победителя торгов оказалось всего на 2 грн меньше предложения другого допущенного к тендеру участника.

Без учета стоимости строительства различных мостов, искусственных сооружений и развязок, ожидаемая стоимость строительства 1 километра дороги на этом участке составляла около $10 млн за километр. При этом строительство других участков этой же трассы Н-31 при предыдущем руководстве "Укравтодора" оценивалось в 3 раза дешевле.