"Укргазбанк" разместит облигации Львова на 300 миллионов

Государственный "Укргазбанк" в качестве андеррайтера в период с 29 по 30 октября разместит пятилетние облигации Львовского городского совета серии "L" на 300 млн грн путем публичного предложения.

Соответствующий выпуск зарегистрировала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 20 октября.

Согласно информации, процентная ставка по облигациям – учетная ставка НБУ плюс 2,5 процентных пункта, но не выше 18,9%, сообщает Интерфакс-Украина.

Купонный доход выплачивается раз в квартал, дата погашения – 29 октября 2015 года.

Как сообщалось, в этом году в июне и июле "Укргазбанк" уже выкупил облигации Львова серий "J" и "K" на 300 млн грн каждую, выпущенных на таких же условиях.