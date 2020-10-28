Суд разблокировал конкурс на должность члена правления "Ощадбанка"

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство "Ощадбанка" и отменил меры обеспечения о запрете банку проводить конкурс на замещение вакантной должности члена правления, ответственного за финансы, а также запрет назначать любое лицо исполняющим обязанности члена правления, ответственного за финансы банка.

Определение о запрете проводить указанный конкурс было принято судом в рамках рассмотрения иска одного из участников конкурса (Леонида Первака) к "Ощадбанку" о признании противоправным и отмене решения конкурсной комиссии, пишет Finbalance.

В качестве третьего лица в этом деле фигурирует Pedersen & Partners.

По данным НБУ, на 01.01.2016 лицо с таким же именем, как у истца (Первак Леонид Николаевич), было владельцем 33% акций банка "Премиум" (сейчас находится на ликвидации). Сейчас в госреестре руководителем финучреждения указанный Леонид Первак.

Ранее Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов и отменил решение судов предыдущих инстанций в части обязательства вернуть банковскую лицензию банка "Премиум".

Банк "Премиум" связывали в т.ч. с Сергеем Думчевым (в прошлом - кандидатом на должность мэра Киева). В 2015 году Леонид Первак публично констатировал, что Сергей Думчев является членом наблюдательного совета банка "Премиум". "

С мая 2012 по апрель 2013 года Первак был главой правления "Терра Банка" (на ликвидации). В тот период банк принадлежал Руслану Цыплакову, который считался близким к семье Януковичей.

В 2009-2012 годах Леонид Первак был заместителем главы правления "Златобанка", который НБУ тоже признал неплатежеспособным (это финучреждение на рынке связывали с Леонидом Юрушевым). У "Ощадбанка" с этим бизнесменом был конфликт вокруг логистического центра "Арктика", который в счет уплаты долгов банк взыскал и продал Dragon Capital.

В 2005-2009 годах Первак был заместителем главы правления банка "Финансы и кредит" (на ликвидации; принадлежал Константину Жеваго - владельцу "АвтоКрАЗ", у которого значительные долги перед "Ощадбанком").